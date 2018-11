Eric Antoine, sa relation avec une amie de sa mère : "Elle était séropositive"

Samedi 10 novembre 2018, Thierry Ardisson a reçu l'humoriste et magicien Eric Antoine (42 ans) dans son émission Les terriens du samedi (C8). Il venait promouvoir son livre Magic Optimystic (paru le 31 octobre 2018 aux éditions Broché) ainsi que la nouvelle saison de La France a un incroyable talent, actuellement diffusée chaque mardi, sur M6. Cela ne l'a pas empêché de faire une confidence sur sa vie amoureuse.

Eric Antoine a en effet révélé avoir eu une relation avec une amie de sa maman, "une amitié amoureuse" qui a duré pas moins de cinq ans : "C'était une femme très étonnante. Elle était séropositive et m'a empêché de passer à l'acte avec elle, parce qu'elle me cachait sa maladie. J'étais très amoureux. C'était un amour intellectuel, platonique."

Il a ensuite admis qu'il a enchaîné les échecs amoureux : "J'avais le syndrome du meilleur ami. Les filles te racontent toutes leurs histoires d'amour et toi tu as un peu envie de te buter." Mais le vent a fini par tourner pour Eric Antoine. Il a fini par rencontrer Calista, en 2001, qui est devenue son épouse. "Pour moi ça a été une évidence. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. Calista habitait à Sydney en Australie. On a attendu six ans avant de se retrouver. Mais on a su entretenir notre amour malgré la distance", avait-il expliqué à nos confrères de Télé 7 Jours en 2015.

Le couple est marié et a deux enfants : Raphaël (7 ans) et Ulysse (5 ans).