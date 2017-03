Eric-Emmanuel Schmitt en deuil : La mère du célèbre dramaturge est morte

À 57 ans, Eric-Emmanuel Schmitt vient de perdre sa mère. Comme le révèle l'avis de décès publié mercredi 29 mars dans le Carnet du Jour du journal Le Figaro, la maman du célèbre dramaturge, Jeannine Schmitt-Trolliet est en effet morte à l'âge de 87 ans. "La cérémonie sera célébrée le samedi 1er avril 2017 à 10h en l'église de Sainte-Foy-lès-Lyon Centre, suivie de l'inhumation à 11h au cimetière de Sainte-Foy-lès-Lyon", peut-on lire.

Le nouvelliste a signé cet avis avec sa soeur Florence Schmitt et son frère Alain Poupard. Outre ses trois enfants, Jeannine Schmitt-Trolliet laisse derrière elle deux petits-fils, Thibaut et Stéphane, ainsi qu'une soeur, Josette Vulliard.

Membre du jury de l'académie Goncourt, à la tête de la direction du Théâtre Rive Gauche à Paris, Eric-Emmanuel Schmitt est l'un des auteurs francophones contemporains les plus lus et les plus représentés au monde. Au début des années 1990, son amour de l'écriture et ses pièces lui ont permis de se faire un nom dans l'univers des spectacles. Parmi ses oeuvres notables, on compte notamment Le Visiteur (qui avait obtenu trois prix lors de la Nuit des Molières 1994) ou encore Variations énigmatiques, sortie en 1997 et jouée par Alain Delon et Francis Huster. Ces dernières années, on lui doit entre autres L'Elixir d'amour avec Marie-Claude Pietragalla (2015) mais aussi l'adaptation de Libres sont les papillons, jouée l'année dernière avec Anouchka Delon et Julien Dereims. Il est par ailleurs l'auteur des films Odette Toulemonde (qu'il avait adapté et réalisé au cinéma en 2006) et Oscar et la Dame rose (2009).

Eric-Emmanuel Schmitt avait découvert le théâtre grâce à sa mère, lorsqu'elle l'avait emmené voir une représentation de Cyrano de Bergerac. Très influencé par ses parents, il avait également révélé en juin 2016 au micro d'Europe 1 que sa passion du sport lui venait de sa famille. "Je suis le fils de deux sportifs. Mon père et ma mère se sont connus sur un stade à 15 ans. Ils ne se sont jamais quittés. Ma mère était une championne de France. Il a fallu vingt ans pour que son record tombe. Elle était sprinteuse sur 150 mètres. J'ai poussé dans la passion absolue du sport. Avec des parents pareils, c'était toujours de l'escalade, du ski, de la peau de phoque...", avait-il déclaré.