Eric et Florence (L'amour est dans le pré) séparés: "On vivait comme des clodos"

Eric et Florence sont tombés fous amoureux au cours de la 10e saison de L'amour est dans le pré (M6), en 2015. Deux ans plus tard, le couple a rompu. Dans les colonnes du magazine Public, le producteur de petits fruits bio s'est exprimé sur cette séparation inattendue.

"Florence est partie. C'est moi qui le lui ai demandé, car je ne pouvais pas lui apporter l'amour qu'elle demandait. Ni la vie qu'elle attendait, a-t-il confié. Je ne l'aimais pas autant qu'elle m'aimait... Je ne voulais pas faire semblant. Je suis un homme réglo. Elle n'avait pas envie de partir, mais au final elle a compris ma décision."

Ce n'était pas une vie pour elle

"En deux ans, les choses changent", a également déclaré l'agriculteur. Et, en effet, le couple a eu de plus en plus de mal à assurer le côté financier de l'exploitation. "Le quotidien est très difficile. Certains mois, on vit comme des clodos, en-dessous du seuil de pauvreté. Et on n'a pas de vacances", a-t-il assuré. Et de poursuivre : "Avec Florence, on a fait une bonne première année, mais après ça s'est compliqué. Ce n'était pas une vie pour elle qui était habituée à avoir une paie à chaque fin de mois." Plus encore, au fil des mois, Eric s'est semble-t-il rendu compte que Florence n'avait "pas l'amour de la terre comme [lui]" : "Je pense que si on n'écoute pas chanter les tourterelles le matin, ce n'est pas la peine de continuer."

Pour le moment, je préfère les aventures sans lendemain

Une rupture surprenante, d'autant plus que les deux tourtereaux avaient pour projet de se marier. Une idée qui a en réalité effrayé l'agriculteur. "Ça m'a fait peur. J'ai déjà divorcé une fois, à cause de mon quotidien difficile. Je n'ai pas eu envie de revivre ça", a-t-il lancé.

Aujourd'hui célibataire, l'ex-candidat de L'amour est dans le pré a révélé préférer pour le moment "les aventures sans lendemain". "Le truc, c'est que Florence avait fait le ménage et ne voulait plus que j'ouvre les courriers. Du coup, peu de femmes savent que je suis célibataire, mais maintenant, c'est dit !", a-t-il conclu.

