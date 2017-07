Esprits criminels – Thomas Gibson et Shemar Moore absents : "Il faut faire avec"

Ces derniers mois, l'équipe d'Esprits criminels a connu plusieurs changements. En effet, Thomas Gibson – qui jouait le rôle de l'agent Aaron Hotchner – a été viré de la série. Dans la foulée, Shemar Moore – qui incarnait Derek Morgan à l'écran – a lui aussi quitté le show. Dans les colonnes du magazine Télé Poche, l'actrice A. J. Cook s'est exprimée sur ces départs inattendus.

"Je ne vais pas vous mentir, ce fut une année un peu dingue ! Il faut faire avec, mais nous aurions préféré que tout cela ne se passe pas de cette manière", a déclaré celle qui campe le rôle de Jennifer Jareau alias JJ dans Esprits criminels. La jolie blonde a par ailleurs déclaré être restée en contact avec ses deux anciens collègues. "Shemar a maintenant sa nouvelle série : S.W.A.T. Et je souhaite le meilleur à Thomas", a-t-elle lancé.

Rappelons que Thomas Gibson avait été renvoyé après une altercation avec un scénariste et producteur de la série. De son côté, Shemar Moore avait quitté le show afin de se concentrer sur sa vie personnelle.

Lors de ce même entretien, A. J. Cook a évoqué son couple. Au mois d'août, l'actrice de 38 ans célébrera ses seize ans de mariage avec son époux et père de ses enfants Nathan Andersen. "C'est incroyable, et encore, cela fait seize années de mariage, mais beaucoup plus de vie commune. Pourtant, c'est comme si nous venions juste de nous rencontrer. J'ai vraiment de la chance de l'avoir !", a-t-elle estimé. Et de conclure : "Nous avons des hauts et des bas comme tous les couples, mais je suis une femme heureuse !"

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Poche, en kiosques le 3 juillet 2017.