Estelle Lefébure : Après Ilona, elle illumine Roland-Garros avec sa fille Emma

Lors de sa première venue aux Internationaux de France de Roland-Garros 2018 à la toute fin du mois de mai, Estelle Lefébure avait sorti une tenue estivale. Polo classique Lacoste et petite jupe. L'ex-femme de David Hallyday et Arthur n'était pas venue seule mais accompagnée de sa fille aînée Ilona Smet (23 ans) et de son fils Giuliano (7 ans). Mais pour son second passage par la porte d'Auteuil, l'égérie Mixa a dû revoir son look en raison d'une météo capricieuse.

Passée devant le grand mur de terre battue dressé dans le Village de Roland-Garros, Estelle Lefébure a charmé dans un pantalon blanc associé à un pull marine rayé. Beauté naturelle et rayonnante, l'ancien top model était cette fois-ci en duo avec son autre fille Emma Smet, 20 ans. La jolie jeune femme avait opté pour un look plus sombre et rock : pantalon noir moulant, gilet porté avec une large ceinture, boots et sac Chanel. Mère et fille sont apparus complices face aux photographes.

Quelques heures plus tôt, Estelle Lefébure avait fait grimper la température en s'affichant topless sur Instagram. Bien enthousiaste à l'idée de quitter sa couette, la sublime blonde de 52 ans s'est dévoilée dans le plus simple appareil à ses quelque 123 000 abonnés, récoltant très rapidement de nombreux compliments.