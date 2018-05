Eurovision 2018 : L'Israélienne Netta chute lourdement après sa victoire

Samedi 12 mai 2018, la charismatique Netta Barzilai, représentante d'Israël, a remporté la 63e édition du concours Eurovision qui s'est déroulé à Lisbonne au Portugal avec sa chanson tubesque et engagée Toy.

Si la jeune chanteuse avait de quoi être ravie après l'annonce de sa victoire, cette dernière avait visiblement la tête ailleurs puisqu'elle a été filmée en train de dévaler des escaliers non loin de la scène... Probablement à cause de l'euphorie du moment ! Heureusement, des membres de son équipe sont rapidement venus à sa rescousse et les festivités ont pu continuer dans la plus grande allégresse.

Pour rappel, le titre Toy porte les droits des femmes et fait écho aux mouvements Time's Up et #metoo. Grâce à lui, Netta a récolté 529 points au total – notamment grâce au vote du public –, devançant l'Autriche et la Suède qui se disputaient jusqu'alors la tête. Et Chypre a finalement pris in extremis la 2e place.

En ce qui concerne la France et le duo Madame Monsieur, celui-ci n'a décroché que la 13e place avec Mercy, un titre engagé évoquant le sort des migrants en mer Méditerranée. Sur Twitter, le duo, qui a récolté 173 points (114+59) a adressé un grand merci pour tout à tous ceux qui l'ont encouragé. Ils n'ont cependant pas caché leur petite déception...

