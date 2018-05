Eurovision 2018 - La France 13e : La déception de Madame Monsieur...

Contrairement à ce qu'avaient prédit les "bookmakers" européens, samedi 12 mai 2018, les Français Madame Monsieur n'ont pas fait d'étincelles durant la finale de l'Eurovision avec leur titre engagé Mercy. C'est finalement Netta Barzilai, représentante d'Israël, qui a remporté la 63e édition du concours qui s'est déroulée à Lisbonne au Portugal, avec le tubesque et non moins engagé Toy.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs après cette déconvenue, le duo Madame Monsieur composé d'Emilie Satt et Jean-Karl Lucas – qui a récolté 173 points (114 du jury et 59 du public) – a commenté : "On est un peu déçus, forcément. Même si on ne comprenait rien aux bookmakers, on se disait quand même qu'ils avaient peut-être raison. Ils se sont bien gourés ! Si on prend un peu de recul, on se dit que c'est une chanson en français, qui parle d'un sujet qui est objet de crispations en Europe. Ça aurait été de l'ordre du fantasme peut-être d'espérer une victoire avec cette chanson-là. On a fini 13e sur 26, donc pile au milieu, c'est bien la preuve que c'est clivant." Et le duo Madame Monsieur d'ajouter, bons joueurs, sur la gagnante Netta : "Qu'elle gagne, c'est une évidence depuis le début. Sa chanson est ultra-efficace et Netta charismatique. On ne jouait pas sur le même registre (...) C'est une chanson féministe qui a gagné et je suis bien content qu'elle ait gagné. Sa chanson racontait quelque chose. Le Concours en Israel va être très intéressant..."

Pour rappel, l'an dernier, la chanteuse Alma avait terminé à la 12e position (sur 26 pays) grâce à son titre Requiem là où Amir, l'année précédente, avait réussi à s'emparer de la 6e place avec le tube J'ai cherché.

La France n'a pas remporté L'Eurovision depuis 1977, année durant laquelle Marie Myriam s'était imposée avec L'oiseau et l'enfant. Rendez-vous en 2019 pour tenter de remédier à cette situation !