Eva Colas à Miss Univers 2018 : Son costume national aux couleurs de nos Bleus !

Ça y est, on a découvert quel serait le costume national d'Eva Colas, la première dauphine de Miss France 2018, lors de l'élection de Miss Univers 2018 qui se tiendra le 17 décembre prochain en Thaïlande. Rappelons que Maëva Coucke, notre reine de beauté, a choisi de participer quant à elle à Miss Monde 2018.

Sur Instagram, notre séduisante représentante de 22 ans a en effet dévoilé une partie de son look... très original ! Oui, l'ex-Miss Corse 2017 et l'organisation Miss France ont choisi une robe aux couleurs de nos Bleus et de la coupe du Monde de football remportée l'été dernier. Ainsi, on devine une robe bleue et brillante associée à des accessoires bleu blanc rouge, des boucles d'oreille trophées et des épaulettes ballon de football serties de pierres précieuses. "Prête à ramener la coupe à la maison... 'Allez les bleus, allez...'", a commenté notre première dauphine.

Face à une telle tenue, les internautes n'ont pas tardé à se manifester pour donner leur avis. "OMG, tu es plus que magnifique !", "Oulala, il va y avoir du niveau ! J'ai hâte de voir cette robe entièrement", "Tu vas illuminer la scène, je suis sûre que la tenue est époustouflante", "J'ai tellement hâte, ton costume est dément !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Notons au passage qu'Eva Colas aura pour mission de faire une meilleure impression que Miss Vietnam 2018 qui a décidé de mettre toutes les chances de son côté en se présentant avec un costume fait de sandwichs au pâté... Que la meilleure gagne !