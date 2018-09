Maëva Coucke écartée de Miss Univers ? Miss France 2018 s'explique !

Contrairement aux Miss France qui l'ont précédée, Maëva Coucke ne représentera pas nos couleurs lors du concours Miss Univers 2018. Sur son compte Instagram, la reine de beauté de 24 ans a décidé d'expliquer son choix de se consacrer au concours Miss World, souvent réservé à la 1re dauphine de Miss France.

Qu'on se le dise, Maëva Coucke a pris cette décision elle-même ! "Vous êtes nombreux à me demander 'Pourquoi Miss Monde et pas Miss Univers ?', alors je voulais vous apporter plus de précisions par rapport à mon choix. C'est moi qui ai pris cette décision, j'ai bien étudié la question et je pense que mon profil correspond mieux à celui de Miss Monde. En aucun cas c'est l'organisation qui a pris la décision à ma place. J'espère que vous me soutiendrez dans cette belle aventure, je suis motivée, j'ai envie de vous ramener un beau classement, voire même mieux, une belle couronne ! Je vais faire tout mon possible, j'espère que vous serez derrière moi. Et puis entre nous, les Bleus ont gagné la Coupe du monde donc pourquoi Miss France ne pourrait pas gagner Miss Monde ?" C'est donc en novembre prochain à Sanya en Chine que Miss France représentera l'Hexagone à Miss World 2018.

En ce qui concerne le concours Miss Univers, c'est la première dauphine de Maëva Coucke, la belle Corse Eva Colas, qui tentera de s'emparer de la couronne très prisée le 16 décembre prochain à Bangkok en Thaïlande.

Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, avait commenté ce 17 septembre dans un communiqué : "Après avoir décroché la couronne de Miss Univers il y a deux ans, l'Organisation Miss France est heureuse de soutenir Maëva Coucke, Miss France 2018, au prochain concours Miss World. Nous lui souhaitons de vivre le même destin qu'une autre Ch'ti avant elle, celui d'Iris Mittenaere. Nous sommes également ravis de la participation d'Eva Colas, 1re dauphine de Miss France 2018 à Miss Univers. Nul doute qu'elles seront de dignes représentantes des Français pour faire rayonner notre pays à l'international, une nouvelle fois."

Nous souhaitons bonne chance à Maëva Coucke et à Eva Colas !