Miss France 2018 : Quelle Miss est arrivée 1re au test de culture générale ?

Ces résultats étaient très attendus.

Le 23 novembre, les Miss affrontaient le traditionnel test de culture générale concocté par l'organisation Miss France. Ce jour-là, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2018, rassemblées à l'hôtel La Quinta (en Californie), avaient montré l'étendue de leurs connaissances en répondant à des questions précises sur la société française, le cinéma, la politique, le sport... Cette année, l'anglais était également mis à l'honneur.

Mardi 28 novembre, après une journée roller et vélo à Venice Beach et un cocktail chaleureux chez Christophe Lemoine, le Consul général de France à Los Angeles, Sylvie Tellier - directrice de la société Miss France - a révélé qui était la Miss qui avait le plus brillé durant ce test.

Avec une moyenne de 18 sur 20, Eva Colas (Miss Corse) a raflé la mise. Miss Auvergne, Miss Limousin, Miss Guyane (toutes les 3 ex aequo avec 17 sur 20) et Miss Languedoc Roussillon (16 sur 20) ont complété le quinté de tête. La jeune et belle Corse a révélé dans la foulée qu'elle s'était notamment trompée sur le taux de chômage français (qu'elle avait sous-estimé) et sur le nom de la capitale de la Suisse (Bern et non Genève).

Pour rappel, ce test de culture générale n'a rien d'éliminatoire... Cependant, l'organisation Miss France ne cache pas qu'une note en dessous de la moyenne peut contrarier les chances d'une candidate d'intégrer le Top 12 de l'élection qui se déroulera le 16 décembre prochain à Châteauroux.

Bien joué Miss Corse.