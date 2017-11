Miss France 2018 : Découvrez toutes les Miss régionales en bikini en Californie

Actuellement en plein voyage de préparation à l'élection de Miss France 2018 en Californie, les 30 Miss régionales multiplient les activités iconiques à Joshua Tree, à Palm Springs ou encore au-dessus de la Coachella Valley. Comme le veut la tradition, c'est aussi pendant ce voyage ensoleillé que nos reines de beauté ont pris la pose en bikini pour notre plus grand bonheur !

C'est en effet au sein de l'hôtel La Quinta Resort & Club, non loin de Palm Springs, que les 30 Miss dont le rêve est de prendre la relève d'Alicia Aylies (Miss France 2017) ont toutes enfilé un joli bikini pour enchaîner les poses glamour dans un décor de rêve. Que ce soit au bord d'une piscine, dans les allées fleuries et ensoleillées du complexe ou au milieu d'un parterre de cactus, les jeunes filles – qui se savent également évaluées durant ce séjour – nous ont offert leur plus beau sourire devant l'objectif de Laurent Vu.

Pour rappel, le sacre de Miss France 2018 sera diffusé le 16 décembre 2017 dès 21h sur TF1. Un couronnement, en présence des co-présidents du jury Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) et Jean Paul Gaultier, qui sera diffusé depuis la ville de Châteauroux.

Qui succédera à Alicia Aylies dans moins d'un mois ? Ces quelques photos enchanteresses devraient vous permettre de vous faire une idée !

Julien Perret