Miss France 2018 : Soirée western pour des cowgirls stylées et petite surprise !

Comme vous le savez, les 30 jolies Miss régionales prétendantes au titre de Miss France 2018 sont actuellement aux États-Unis afin de profiter d'un voyage de préparation. Après leur vol en montgolfière au-dessus de la vallée de Coachella et une virée au parc national Joshua Tree, leur découverte de la Californie continue !

CARNET DE BORD

Mercredi 22 novembre

6h45. Pour ce troisième jour en Californie, dix jeunes filles ont eu la chance de pouvoir débuter la journée avec une activité touristique phare de Palm Springs, l'ascension d'un flan du pic San Jacinto via l'Aerial tramway. Les Miss Auvergne, Bourgogne, Côte d'Azur, Franche-Comté, Guyane, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Mayotte, Pays de la Loire et Saint-Pierre et Miquelon ont ainsi pu emprunter ce téléphérique unique en son genre – il pivote lentement sur lui-même tout au long de la montée – pour quitter le désert de la vallée de Coachella et rejoindre les grands espaces rocheux et verdoyants du parc d'État Mount San Jacinto. Certaines n'ont pas caché qu'elles avaient tout de même eu un léger mal au coeur durant les 10 minutes de trajet en téléphérique. "C'était un peu comme sur un bateau quand même !", a avoué Miss Languedoc-Roussillon. Et Miss Mayotte d'ajouter face au spectacle de l'immensité : "On se sent tout petit, c'est très beau."