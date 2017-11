Miss France 2018 : Les portraits officiels des Miss dévoilés... À vos pronostics !

Ce jeudi 16 novembre 2017, TF1 organisait une conférence de presse pour présenter les 30 prétendantes au titre de Miss France 2018. L'occasion pour Purepeople.com de découvrir ces 30 superbes jeunes femmes qui se lancent dans cette grande aventure qui s'achèvera par l'élection Miss France 2018, à Châteauroux, le samedi 16 décembre.

Mais qui sont ces 30 Miss régionales ? Alors que l'on vous dévoilait récemment les photos personnelles de ces dernières, TF1 vous propose désormais de découvrir désormais leurs portraits officiels et même de courtes vidéos de présentation sur myTF1.fr !

Liste des 30 Miss régionales en compétition pour le titre de Miss France 2018

Miss Alsace : Joséphine Meisberger, 21 ans, étudiante à l'école de Management de Strasbourg.

Miss Aquitaine : Cassandra Jullia, 18 ans, étudiante en première année de BTS esthétique cosmétique option management.

Miss Auvergne : Marie-Anne Halbwachs, 19 ans, étudiante en deuxième année de droit à la faculté de Clermont-Ferrand.

Miss Bretagne : Caroline Lemée, 24 ans, spa praticienne dans des hôtels 5 étoiles depuis 5 ans.

Miss Bourgogne : Mélanie Soares, 23 ans, infirmière diplômée d'état en soins intensifs cardiologiques.

Miss Centre – Val de Loire : Marie Thorin, 20 ans, étudiante en troisième année d'école de commerce ESCEM à Orléans.

Miss Champagne-Ardenne : Safiatou Guinot, 20 ans, étudiante en troisième année à l'école internationale de Tunon.

Miss Corse : Eva Colas, 21 ans, étudiante en magistère à l'Institut de Gestion du Patrimoine de l'école Paris Dauphine.

Miss Côte d'Azur : Julia Sidi-Atman, 21 ans, étudiante en deuxième année d'école de design de Condé à Nice.

Miss Franche-Comté : Mathilde Klinguer, 22 ans, étudiante en Master 1 LLCE à Besançon pour devenir interprète.

Miss Guadeloupe : Joahne Matignon, 18 ans, étudiante en droit.

Miss Guyane : Ruth Briquet, 24 ans, titulaire d'un Master 2 en Finances.

Miss Ile-de-France : Lison di Martino, 18 ans, en deuxième année de Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS).

Miss Languedoc-Roussillon : Alizée Rieu, 20 ans, diplômée d'une licence de management hôtellerie international de luxe.

Miss Limousin : Anaïs Berthomier, 19 ans, étudiante en deuxième année de licence AES à la Fac de Limoges.

Miss Lorraine : Cloé Cirelli, 21 ans, étudiante en deuxième année d'école d'éducatrice de jeunes enfants à l'IRTS de Metz.

Miss Martinique : Laura-Anaïs Abidal, 21 ans, étudiante en première année de Master comptabilité contrôle audit pour devenir commissaire aux comptes.

Miss Mayotte : Vanylle Emasse, 20 ans, étudiante en licence 2 Langues Etrangères Appliquées à la Fac d'Aix en Provence.

Miss Midi-Pyrénées : Anaïs Dufillo, 19 ans, étudiante en première année de droit à la fac Toulouse 1 Capitole.

Miss Nord-Pas-De-Calais : Maëva Coucke, 23 ans, étudiante en première année de Licence de droit.

Miss Normandie : Alexane Dubourg, 20 ans, étudiante en troisième année de droit à la fac de Caen.

Miss Nouvelle-Calédonie : Levina Naopléon, 19 ans, étudiante en première année d'un BTS Management des Unités Commerciales.

Miss Pays de Loire : Chloé Guémard, 20 ans, étudiante en première année d'un BTS Agricole Gestion et Protection de la Nature.

Miss Picardie : Paoulina Prylutska, 19 ans, étudiante en première année de DUT Techniques de Commercialisation.

Miss Poitou-Charentes : Ophélie Forgit, 19 ans, titulaire d'un BTS MUC et est aujourd'hui coach en nutrition et bien-être.

Miss Provence : Kleofina Pnishi, 23 ans, diplômée d'une licence information-communication.

Miss Réunion : Audrey Chane-Pao-Kane, 19 ans, étudiante en première année de licence d'anglais.

Miss Rhône-Alpes : Dalida Benaoudia, 24 ans, en Master 2 Communication d'entreprise et stratégies des marques.

Miss Saint-Pierre et Miquelon : Héloïse Urtizberea, 18 ans, étudiante en première année de médecine à la faculté de Bordeaux.

Miss Tahiti : Turourou Temorere, 21 ans, étudiante en troisième année de comptabilité et gestion.

Rendez-vous le 16 décembre sur TF1 pour l'élection de Miss France 2018 !