Eva Mendes fait une divine apparition après avoir soutenu son chéri Ryan Gosling

Il y a peu, Eva Mendes, alors qu'elle n'avait pas accompagné son amoureux Ryan Gosling aux Oscars, expliquait pour le magazine Shape pourquoi elle n'arpentait pas souvent le red carpet : "Au lieu d'aller sur les tapis rouges, je préfère rester avec nos filles." L'héroïne de la romance Hitch n'a toutefois pas manqué le 16 mars l'ouverture de la boutique New York & Company à Miami, après avoir dévoilé en septembre sa collection pour la même marque.

C'était il y a donc six mois et si Eva Mendes se fait rare, ses apparitions sont divines. Dans une maxi-robe verte de sa collection pour New York & Company, qui fait rayonner son teint et est accessoirisée d'une ceinture pour souligner sa taille, la maman de deux filles (Esmeralda, 2 ans, et Amada, 11 mois) est au top ! La star de 43 ans tenait à venir dans la ville de Floride car elle y est née : "Miami a toujours tenu une grande place dans mon coeur." Des créations qui sont prévues pour toutes les tailles, et pas seulement le 34 et le 36, fera-t-elle remarquer.

Avant d'être sur la côte est, Eva Mendes s'est rendue à Austin, au Texas. Elle a soutenu son amoureux pour l'avant-première du film de Terrence Malick, Song to Song au South by Southwest film festival. Ne voulant pas se mettre dans la lumière, elle a profité de promenade dans la ville et a publié un joli post Instagram de l'enseigne Paramount où se tenait la projection du long métrage avec en légende un emoji "coeur". Pas besoin d'en dire plus !