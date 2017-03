Eva Mendes : Pourquoi elle n'a pas accompagné son chéri Ryan Gosling aux Oscars

Ce n'est pas la première fois qu'Eva Mendes brille en couverture du magazine Shape. Il y a dix ans, elle était déjà apparue sublime dans cette revue qui diffuse un maximum de conseils en matière de bien-être. Depuis sa vie a quelque peu changé mais la voilà de retour pour le numéro d'avril, toujours aussi magnifique. La star de Hitch est désormais en couple avec Ryan Gosling, qui lui a donné deux petites filles, Esmeralda, 2 ans, et Amada, 11 mois.

Dans Shape, on apprend pourquoi la discrète et pudique Eva Mendes n'a accompagné Ryan Gosling à aucune des cérémonies de prix auxquelles il était convié, notamment aux Oscars, où il était nommé dans la catégorie meilleur acteur pour La La Land (il a échoué face au controversé Casey Affleck) : "Ce que les gens ignorent sur moi, c'est que j'adore être à la maison. Au lieu d'aller sur les tapis rouges, je préfère rester avec nos filles." Le héros de Drive, affublé d'une chemise rétro qui a beaucoup amusé la toile, était donc pour l'occasion accompagné de sa ravissante soeur.

Dans ce numéro, Eva Mendes confie ses astuces diététiques : "Je commence en général la journée avec des oeufs. (...) J'ai grandi en mangeant des riz et des haricots, donc j'ai besoin de graines à chaque repas. (...) J'adore le moment où je m'assois pour dîner. En ce moment, c'est plutôt sportif, avec deux petites filles qui mangent avec moi." Naturellement, la comédienne de 43 ans raconte comment elle a retrouvé la forme après deux accouchements très rapprochés : "Ça a été plus compliqué pour moi de retrouver la ligne après ma deuxième fille. Cela dit, cela n'a pas été aussi dur que je le pensais, parce que je passe mon temps à courir après les enfants. Je ne m'assois jamais, je suis toujours en mouvement. Et je n'ai plus de junk food à la maison, parce que j'essaie de donner l'exemple. (...) Mais il y a cette application qui permet de se faire livrer de la nourriture n'importe quand. C'est comme si tout était déjà dans la cuisine..."