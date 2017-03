Casey Affleck, oscarisé, réagit aux accusations : Brie Larson dégoûtée ?

Ce tweet rebondit sur les poursuites judiciaires lancées par deux femmes à l'époque de la sortie du faux documentaire de Casey Affleck, I'm Still Here, en 2010 : deux de ses collaboratrices avaient déposé chacune une plainte, clamant qu'il leur avait fait des avances sexuelles déplacées sur le lieu de travail. Le frère de Ben a nié en bloc et les deux affaires ont été réglées à l'abri des tribunaux. L'avocat de l'accusé avait alors déclaré que le désaccord avait été "réglé à l'amiable par les deux parties et les plaintes ont été annulées". Depuis, tous les protagonistes avaient pour interdiction d'aborder publiquement le sujet.

Jusqu'à ce que Casey Affleck ose l'évoquer avec le Boston Globe, dans une interview post-Oscars : "Je crois que toute forme de maltraitance envers une personne, pour quelque raison que ce soit, est inacceptable et honteuse ; chacun mérite d'être traité avec respect au travail et partout ailleurs", explique l'acteur et réalisateur. Sans mettre exactement les mots sur la controverse, il ajoutera : "Il n'y a rien que je puisse faire, à part vivre ma vie comme je sais le faire et respecter les valeurs auxquelles je crois."

L'annonce du prix de Casey Affleck aura fait réagir sur Internet, mais aussi au sein même du Dolby Theater où s'est déroulée la 89e cérémonie des Oscars. Bien qu'elle n'ait pas prononcé un mot concernant le lauréat, Brie Larson, venue pour remettre la fameuse statuette, ne l'a pas applaudi. L'histoire ne dit pas ce qu'elle pensait, mais celle qui a remporté en 2016 un Oscar grâce à sa performance bluffante de femme séquestrée durant des années par un homme dans Room ne transpirait pas le bonheur ce dimanche soir. S'il veut un soutien féminin, celui qui a divorcé de la mère de ses deux fils, Summer Phoenix, peut compter sur celui de son amoureuse, Floriana Lima.