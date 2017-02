Casey Affleck : Oscarisé, il officialise avec sa nouvelle chérie, Floriana Lima

Près d'un an après l'annonce de son divorce avec Summer Phoenix, soeur de Joaquin avec laquelle il est resté marié près de dix ans et avec laquelle il a eu deux enfants (Indiana, né en 2004 et Atticus, né en 2008), Casey Affleck a finalement choisi d'officialiser sa nouvelle histoire d'amour avec l'actrice Floriana Lima.

En couple depuis plusieurs mois, l'acteur de 41 ans et la comédienne de 33 ans ont profité de la cérémonie des Oscars, dimanche 26 février à Los Angeles, pour s'afficher pour la première fois en public. Si elle n'était pas présente à ses côtés dans la salle du théâtre Dolby lorsqu'il a reçu l'Oscar du Meilleur acteur pour sa prestation dans Manchester by the Sea, Floriana Lima a vite retrouvé son chéri sur le tapis rouge de la traditionnelle after party organisée par le magazine Vanity Fair, à l'issue du show.

Complices et très élégants, les tourtereaux ont savouré la victoire du comédien hollywoodien, trop longtemps resté dans l'ombre de son grand frère Ben Affleck. Au cours des récentes semaines, le passé trouble de Casey Affleck est par ailleurs remonté à la surface et l'acteur a fait l'objet d'attaques multiples. En 2010, il avait en effet été accusé de harcèlement sexuel par deux femmes qui avaient porté plainte contre lui. Après un arrangement à l'amiable, les poursuites avaient été abandonnées en échange de compensations financières. Mais le mal était fait...

Dans la tourmente, le lauréat a pu compter sur le soutien indéfectible de sa nouvelle petite amie. Casey Affleck et Floriana Lima avaient été photographiés pour la première fois en octobre dernier lors d'une promenade dans les rues de Malibu. Depuis, ils s'étaient montrés discrets. S'il cartonne au cinéma, la demoiselle est surtout connue du grand public pour ses rôles à la télévision. Depuis 2016, elle prête ses traits au détective Maggie Sawyer dans la série Supergirl. Elle a également été aperçue dans How I Met Your Mother, Dr House et Mob Doctor.