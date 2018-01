Eve Angeli a un nouvel amoureux : "Les bébés, ça commence à me travailler"

Eve Angeli est de retour avec Francky Vincent. Le duo sort le titre T'es chiant(e) et ce n'est pas leur seule collaboration. Comme on l'a appris il y a peu, ils ont aussi tourné le pilote d'une émission de divertissement, STARSOLEIL. De beaux projets auxquels s'ajoutent un autre, plus intime : la chanteuse est amoureuse et elle a des envies de maternité ! Elle s'est confiée au site Voici.

Faisant des confidences sur son caractère, la femme de 37 ans a confirmé avoir un nouvel amoureux : "Ha oui oui oui. Je ne conçois pas la vie sans amour. Ça fait cinq mois mais ce n'est pas la durée qui déter­mine l'in­ten­si­té... On sait rapi­de­ment quand on est amou­reux et j'en suis déjà persua­dée."

Le nouveau chéri d'Eve Angeli pourrait même être le bon comme elle l'explique. À tel point d'ailleurs qu'elle envisage avoir des enfants : "Quand on rencontre une personne et qu'on sent que c'est la bonne, on commence à se deman­der s'il ne faudrait pas lais­ser une trace de cet amour. Donc je commence à me proje­ter. Les bébés, ça commence à me travailler avant la quaran­taine !" L'artiste sera-t-elle bientôt maman ?

Concernant son plus célèbre ex, Michel, avec qui elle est restée dix-sept ans, la jeune femme a déclaré être restée en bons termes avec lui : "Ça fait trois ans qu'on est sépa­rés et on n'a jamais cessé de travailler ensemble. Il m'ac­com­pagne dans les moments de doute, je l'ai connu quand j'avais 17 ans alors... c'est comme un grand frère, en fait !"