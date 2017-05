Eve Angeli, sa rencontre avec son chéri : "C'est plus facile derrière un écran"

Après dix-sept ans d'amour avec Michel Rostaing, Eve Angeli a rompu. Quelques semaines après cette rupture, la chanteuse avait présenté son nouveau chéri, un certain Christophe, sur les réseaux sociaux.

Jeudi 18 mai, Eve Angeli était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion de s'exprimer sur sa vie amoureuse et de livrer quelques détails sur sa rencontre avec Christophe.

"J'ai quand même fait des chats pour rencontrer l'homme de ma vie. (...) C'est plus facile de se lâcher derrière un écran", a révélé Eve Angeli. Dans la foulée, la chanteuse a indiqué qu'elle n'avait pas précisé son identité lors de ces discussions. "Derrière un écran, on est tranquille. J'avais mis une photo de dos, un pseudo...", a-t-elle alors avoué.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout roule pour le couple. En effet, Eve Angeli et Christophe sont aujourd'hui ensemble depuis deux ans et demi. En début d'émission, la chanteuse a même confié être "heureuse en amour".