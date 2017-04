Évelyne Dhéliat en deuil : Son mari, Philippe, est mort

La triste nouvelle de la semaine concerne Évelyne Dhéliat ! Son mari, Philippe, est mort. Une disparition brutale pour la famille de la présentatrice télé, dont il partageait la vie depuis quarante ans...

C'est Closer qui révèle l'information. Le mari d'Évelyne Dhéliat, Philippe, est décédé ce mardi 11 avril en milieu de journée. La cause de sa mort n'est pas encore connue. Le même jour, son épouse qui devait présenter la météo sur TF1 à 13h a été remplacée par Louis Bodin.

Évelyne Dhéliat et Philippe formaient un couple soudé et ne faisaient que de rares apparitions en public. En novembre 2013, ils ont assisté au mariage de l'amie et désormais ex-collègue d'Évelyne, Catherine Laborde, et de son compagnon Thomas Stern.

Il y a cinq ans, Évelyne Dhéliat s'était battue contre un cancer du sein, maladie responsable d'une absence de plusieurs mois à l'écran. La présentatrice avait subi une intervention chirurgicale au printemps 2013. Philippe avait alors été d'un grand soutien.

Évelyne Dhéliat est la maman d'une fille, Olivia (48 ans) qui exerce le métier d'avocate. Olivia est elle aussi maman, de deux filles.