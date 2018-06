Évelyne Dhéliat et Chloé Nabédian rayonnantes pour une réunion exceptionnelle

Qui de mieux que ceux qui font la pluie et le beau temps à la télévision pour sensibiliser au changement climatique ? Jusqu'au 5 juin se tient la 15e édition du Forum international de la météo et du climat, sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Un événement dont le parrain n'est autre que l'écologiste français Yann-Arthus-Bertrand.

À cette occasion, des scientifiques, artistes et présentateurs météo du monde entier sont réunis afin de participer aux débats ou au concours du meilleur présentateur baptisé Meteo's got talent. Cette année, le jury était composé d'Évelyne Dhéliat (TF1), Chloé Nabédian (France 2), Cécile Djunga (TV5Monde et RTBF) et Marc Hay (BFMTV). À la clé, une visite dans les coulisses d'un tournage d'un bulletin météo. Marlène Duret (TV5Monde) était également présente pour cet événement important et n'a pas manqué de poser seule ou avec ses confrères. Un beau cadeau pour les jeunes qui aspirent à faire ce métier. Et c'est finalement le jeune Dorian Da Silva qui l'a emporté.

Au cours d'une interview pour nos confrères de TV Mag, Évelyne Dhéliat a souhaité mettre en avant l'importance de ce forum et de son métier : "On explique les processus des phénomènes climatiques, on donne des conseils. La météo n'est pas une science précise à 100%, mais elle est d'une logique implacable. (...) Présenter la météo est un vrai métier. Pas un tremplin pour autre chose ! Et j'espère y rester longtemps."