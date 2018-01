EXCLU – Amélie Neten menacée par une alerte volcan : Ses révélations !

Participer à une émission de télé-réalité n'est pas sans risque, surtout lorsque le tournage se déroule dans une région dans laquelle se trouve un volcan.

Il y a quelques mois, Vincent Queijo (La Villa des coeurs brisés 2), Astrid Nielsa (Les Vacances des anges 2), Adrien Laurent (Les Princes de l'amour 4) ou encore Amélie Neten se sont envolés pour Bali afin de tourner Friends Trip 4 (NRJ12). Et les candidats ont dû faire face à une... alerte volcan. Un événement effrayant sur lequel la maman d'Hugo (6 ans) est revenue au cours d'une interview pour Purepeople.

"On a eu très peur. On a été mis à l'hôtel pendant deux jours. On était juste à côté (...). On a quand même eu des tremblements de terre", a-t-elle expliqué. Plus de peur que de mal heureusement, le volcan en question n'est pas entré en éruption.

Amélie Neten a également évoqué son équipe dans l'aventure ou ce qui a été le plus difficile dans Friends Trip 4.

