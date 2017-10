EXCLU : Camille Cerf en couple avec Tarek Boudali ? Elle en dit plus...

En tant que personnalité publique, Camille Cerf doit faire face à diverses rumeurs concernant sa vie privée. Ainsi, la sublime Miss France 2015 désormais aux commandes du Super Bêtisier de NRJ12 avait été annoncée en couple avec son amie Iris Mittenaere (Miss France 2016 puis Miss Univers 2016)... et plus récemment avec le comédien Tarek Boudali. Il est l'heure pour l'animatrice de mettre les choses au clair.

"C'est le jeu de Miss France, nous confie Camille Cerf. Tout le monde cherche toujours à savoir avec qui on a des relations, et tout le monde nous invente tout le temps des histoires. Quand ce n'est pas avec Iris, c'est avec Tarek Boudali." Pour rappel, vendredi 6 octobre 2017, à l'antenne de Vendredi tout est permis (TF1), Camille Cerf et l'acteur de 37 ans s'étaient montrés plutôt complices.

Celle qui a rejoint, au même titre que Malika Ménard, NRJ12 cette saison assure qu'il s'agit là d'une intox et qu'elle n'est absolument pas en couple avec Tarek Boudali. "En fait, on est très amis et on a juste voulu se prêter au jeu chez Arthur... Ça a pris des proportions immenses", lance-t-elle. Par exemple, Camille Cerf a reçu des menaces de fans du beau brun. "J'ai reçu genre : 'Ne le touche pas'... Ça va loin !", ajoute-t-elle.

De Miss France à l'animation

Outre ces rumeurs, l'animatrice de NRJ12 évoque son nouveau rôle. "J'ai la chance que la chaîne m'ait fait confiance et m'ait choisie pour incarner Le Super Bêtisier et me permette de faire mes premiers pas en tant qu'animatrice", avoue-t-elle. Et pour cette première aux commandes d'une émission, Camille Cerf dit avoir "adoré" l'expérience. D'autant plus que le programme lui correspond plutôt "bien" parce que "dans la vie, [elle est] toujours souriante et un peu fofolle".

Si Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 par la suite sacrée Miss France 2015 semble désormais épanouie sur NRJ12, elle confesse ne pas avoir toujours voulu se diriger vers la télévision. "J'adore être invitée mais c'est vrai que d'y travailler, ce n'était pas du tout une de mes ambitions. Et puis, là, cette année, je me suis dit autant tout tenter", poursuit-elle.

Rendez-vous samedi 21 octobre dès 20h55 sur NRJ12 afin de suivre Le Super Bêtisier, émission présentée par Camille Cerf.

