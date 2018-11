EXCLU – Camille Cerf : Le jour où elle a... vomi lors d'un 1er rendez-vous

À l'occasion d'une interview pour Purepeole, Camille Cerf (23 ans) s'est prêtée au jeu de notre interview Power of love et s'est donc confiée sur sa vie amoureuse. La grande amie d'Iris Mittenaere nous a notamment raconté son pire rendez-vous avec un homme qui s'est terminé... tout en vomi.

"C'était il n'y a pas si longtemps. Première fois que je vais au restaurant avec la personne que je voulais séduire et la personne à côté de nous a commandé des crevettes à l'ail. L'odeur m'a dégoûtée et j'ai dû sortir pour vomir. C'était notre premier rendez-vous, donc ce n'était pas très glamour", nous a confié Miss France 2015.

Nous avons également appris qu'elle était toujours en contact avec son premier amour, qu'elle avait rencontré au lycée : "Je pense que je l'aimerai toute ma vie. (...) Ça a d'abord été mon meilleur ami, puis ça s'est transformé en amour. C'était une très belle histoire, j'en garde un très bon souvenir." Concernant son plus gros chagrin d'amour, elle a admis : "Pareil, c'était au lycée. J'ai commencé à côtoyer les garçons assez tard, je m'y suis mise au lycée. (...) Et il m'a quittée pour une copine à moi et j'avoue que je ne l'ai pas très bien vécu."

