EXCLU – Cassandre (Koh-Lanta) trahie : La vérité sur son élimination prévue !

C'est un doublé pour Cassandre ! Tout comme dans sa première aventure, elle a quitté Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) alors qu'elle possédait un collier d'immunité. C'est au conseil qu'elle a découvert qu'elle avait été trahie par Javier, son allié d'antan. À l'écran, Pascal a semblé surpris, mais en réalité il n'en serait rien...

Interviewé par Purepeople.com, Javier revient sur cette trahison et révèle qu'en réalité, sur le camp, tous étaient au courant de la stratégie qu'il menait pour éliminer Cassandre. "C'est un scoop que je voulais garder pour mon livre", s'amuse-t-il. Et d'expliquer pourquoi il a choisi d'assumer son vote tandis que Clémence et Pascal, au courant de la supercherie, ont fait comme s'ils découvraient tout au conseil : "En faisant ça, on récupérait un double vote et un collier d'immunité. C'est magnifique ! Stratégiquement, c'est juste énorme."

Un joli coup de poker qui a fonctionné puisque Cassandre, ne se doutant de rien, a légué son collier d'immunité à Clémence et son vote noir à Pascal. "Après, je ne vous cache pas que Pascal n'était pas chaud pour voter contre elle. C'est moi qui voulais la sortir", explique-t-il. C'est d'ailleurs peu après avoir appris qu'elle possédait un collier qu'il a choisi de tenter le coup. "Pascal n'avait aucune mainmise sur ce que j'allais faire. J'avais le double vote d'Alban et en proposant à Nathalie et Jérémy de me suivre, je n'avais plus besoin du vote de Pascal", poursuit Javier.

De son côté, Clémence confirme avoir été au courant de ce qui se tramait contre son amie. "Il se trouve que j'avais donné ma parole à Javier et Pascal à un moment du jeu où c'était important. Quand Javier a décidé de sortir Cassandre, je lui ai dit que ce n'était pas mon choix principal. J'ai suivi même si je n'ai pas voté contre elle, je savais qu'elle allait sortir et je ne le lui ai pas dit", déclare la grande gagnante.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.