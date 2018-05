Finale de Koh-Lanta All Stars : Clémence grande gagnante... de justesse !

Après la course d'orientation puis l'épreuve des poteaux, Pascal et Clémence sont les deux finalistes de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! Leur sort est entre les mains du jury final composé de Clémentine, Candice, Dylan, Yassin, Alban, Cassandre, Nathalie, Javier et Jérémy.

Conseil final

Les aventuriers découvrent le premier éliminé, à savoir Javier. Ils sont tous fiers de son parcours. Yassin le remercie même de l'avoir fait rire tout le long de son aventure. Javier s'explique même sur son vote contre Cassandre. En bref, tout est oublié et Javier est accueilli les bras ouverts par ses camarades. Dans la foulée, ils découvrent Jérémy. Clémentine et Candice sont surprises et déçues de voir leur ami éliminé.

Vient alors l'heure d'accueillir les deux finalistes, Clémence et Pascal. Yassin en profite pour régler ses comptes avec Pascal. Le sportif assume sa part de responsabilité dans l'affaire du faux collier et confie ne pas en vouloir à son ex-ami Pascal de l'avoir trahi dans le jeu. Cassandre prend à son tour la parole pour demander des explications à Clémence et Pascal. Nathalie s'en mêle et met en avant le fait que Clémence ne se soit jamais mouillé.

Après les discours des deux finalistes, le jury vote pour celui qu'il estime le plus méritant.

Dépouillement

Contrairement aux années précédentes, Denis Brogniart procède au dépouillement seul, sans les neuf membres du jury final. Place au dernier dépouillement de la saison.

Les votes ont extrêmement serrés. Mais avec 5 voix en sa faveur, c'est Clémence qui gagne Koh-Lanta et les 100 000 euros ! Une seconde victoire bien méritée, douze ans après avoir remporté le jeu.