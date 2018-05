Koh-Lanta All Stars, la finale : Ce qui va vraiment se passer ce soir

Après plusieurs semaines d'aventure, Koh-Lanta : Le Combat des héros touche à sa fin. Ce vendredi 25 mai 2018, la grande finale de l'émission sera diffusée dès 21h sur TF1. Si les téléspectateurs ont été habitués à voir les candidats réunis autour de Denis Brogniart, cette année, ce sera différent...

Comme le révèlent nos confrères du Parisien, le dépouillement des votes a été enregistré au préalable alors que l'animateur se trouvait aux îles Fidji, où il tournait la 19e saison du jeu d'aventure. "J'avais plusieurs fois fait l'aller-retour à Paris pour assurer le direct. Mais cette année, il y avait plus d'une vingtaine d'heures d'avion, c'était impossible", confie Denis Brogniart.

Depuis, cette prochaine saison a été annulée ! En effet, pour rappel, un candidat, Eddy Guyot, a été accusé d'agression sexuelle par Candide Renard, également au casting et fille de l'entraîneur Hervé Renard. TF1 et Adventure Line Productions (ALP) ont pris la décision d'arrêter le tournage. Denis Brogniart a donc été de retour en France plus tôt que prévu. Mais pas de direct en vue... "Nous aurions pu improviser un direct mais, dans ce contexte, on a fait profil bas", précise-t-il. "TF1 et ALP ne se voyaient pas faire quelque chose de festif", confirme-t-on du côté de la société de production.

En parallèle, les candidats de cette édition All Stars ont pris les choses en main. Après avoir visionné ensemble l'épisode dans un auditorium autour d'un cocktail organisé par TF1, ils se retrouveront avec d'autres aventuriers, toutes saisons confondues, au Grand Rex de Paris. En effet, l'un des quatre finalistes a fait privatiser une salle de cinéma pour permettre à tous de se regrouper, avec leurs proches, et découvrir le nom du grand gagnant. "Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert [patronne d'ALP, NDLR] passeront une tête", confie l'organisateur. Toutefois, de son côté, Pascal n'assistera pas au show. Auprès de TV Mag, il a indiqué qu'il suivrait l'émission chez lui, avec sa famille et Wendy, la gagnante de sa précédente édition, à cause de "problèmes d'ordre privé et de santé".