EXCLU – Christophe Beaugrand, le clash avec Benjamin Castaldi : Sa mise au point

Ce vendredi 17 novembre 2017, Christophe Beaugrand et Leila Ben Khalifa étaient les invités de Purepeople. L'animateur et la chroniqueuse de Secret Story 11 (NT1) se sont prêtés à un Facebook Live. L'occasion pour Christophe de revenir sur sa petite altercation avec Benjamin Castaldi.

"On ne s'est pas écharpés. Visiblement, Benjamin répondais à des gens qui critiquaient sur internet, et dans la foulée il m'a mis un taquet alors que je n'avais rien demandé, a-t-il confié dans un premier temps. Donc je lui ai juste dit : 'Ce n'est pas très sympa parce que j'ai toujours dit tout le bien que je pensais de toi.' Effectivement je trouve que c'est un très bon animateur. Après, on s'est envoyé quelques messages privés sur Twitter. Il m'a dit : 'T'as raison, ne rentrons pas dans ce jeu-là.'"

Et d'ajouter : "Je n'ai jamais critiqué Benjamin car je trouve que c'est un très bon animateur. Pendant huit ans, il a défendu Secret Story avec beaucoup de talent. C'est sans doute l'une des émissions les plus difficiles à présenter parce qu'il peut tout se passer. J'étais très fier de lui succéder, donc je trouve ça dommage, certains excès. Se réjouir des audiences qui sont un peu plus basses qu'à son époque, je ne trouve pas ça très élégant. Mais après, ce n'est pas grave."

Leila Ben Khalifa a également précisé que les audiences étaient en baisse pour toutes les émissions car les "gens regardent de moins en moins la télé".

Rappel des faits

Pour rappel, au début du mois de novembre sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi expliquait que la production de Secret Story avait "chaque année ses chouchous". Une révélation qui a fait grand bruit sur le réseau social. Certains ont estimé que le chroniqueur de Cyril Hanouna était motivé par la haine et balançait pour se venger de TF1 qui l'aurait "jeté comme une merde".

"En fait, c'est moi qui suis parti... Mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même", a alors riposté Benjamin Castaldi. Après coup, il a été taclé par une deuxième personne évoquant un Christophe Beaugrand "au top". Et il n'en fallait pas plus pour que l'ex-mari de Flavie Flament sorte de ses gonds : "Et oui au top... cf audiences."

Une attaque qui avait rapidement fait réagir le principal intéressé. "Pas très fair-play, moi qui dis toujours tout le bien que je pense de toi en tant qu'animateur... Pas cool vraiment", écrit Christophe Beaugrand, toujours sur Twitter. Et Benjamin Castaldi de répondre : "J'arrête le fair-play quand j'apprends que je me fais fracasser... alors que je passe mon temps à te défendre... Au bout d'un moment ça va." Pour l'heure, l'animateur actuel de Secret Story n'a pas surenchéri.