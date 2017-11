Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand : Gros clash et règlement de comptes

Après avoir été aux commandes des huit premières saisons de Secret Story (TF1), Benjamin Castaldi a tiré sa révérence. C'est ainsi Christophe Beaugrand qui a repris les rênes du programme sur NT1. Alors que le passage de relais semblait s'être effectué dans les règles, un clash éclate entre les deux animateurs sur Twitter.

Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi révélait que la production de Secret Story a "chaque année ses chouchous". Une révélation qui a fait grand bruit sur le réseau social. Si certains se disent "choqués" par la nouvelle, d'autres estiment que le chroniqueur de Cyril Hanouna est motivé par la haine et balance pour se venger de TF1 qui l'aurait "jeté comme une merde".

J'arrête le fair-play

Agacé, Benjamin Castaldi riposte alors. "En fait c'est moi qui suis parti... Mais ce n'est pas grave, je t'aime quand même", lance-t-il ironiquement à cet internaute. Après coup, il a été taclé par une deuxième personne évoquant un Christophe Beaugrand "au top". Et il n'en fallait pas plus pour que l'ex-mari de Flavie Flament sorte de ses gonds : "Et oui au top... cf audiences."

Une attaque qui a rapidement fait réagir le principal intéressé. "Pas très fair-play, moi qui dis toujours tout le bien que je pense de toi en tant qu'animateur... Pas cool vraiment", écrit Christophe Beaugrand, toujours sur Twitter. Et Benjamin Castaldi de répondre : "J'arrête le fair-play quand j'apprends que je me fais fracasser... alors que je passe mon temps à te défendre... Au bout d'un moment ça va." Pour l'heure, l'animateur actuel de Secret Story n'a pas surenchéri.