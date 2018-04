EXCLU – Dylan (Koh-Lanta) : Boutons, prise de poids... Son retour difficile

Depuis la réunification, les choses se corsent dans Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1) ! En effet, lors du dernier épisode de cette édition All Stars diffusé vendredi 27 avril 2018, Dylan a été éliminé directement après être arrivé dernier de l'épreuve d'immunité. Pour Purepeople.com, il revient sur son aventure.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminé ?

Je ne réalise pas vraiment au départ... Mais en même temps je suis content de partir parce que je me rends compte que les deux derniers de l'épreuve, c'était Pascal et moi. Donc c'était lui ou moi et je préfère que ce soit moi qui parte. Du coup je suis partagé, je suis content mais en même temps triste, je ne sais pas trop ce qu'il m'arrive. Et puis surtout, je ne m'y attendais pas du tout. Dans Koh-Lanta, on a toujours soif de victoire. L'objectif, c'était d'atteindre les poteaux mais malheureusement il n'y a pas 18 poteaux, on ne peut pas tous y aller... C'est déjà une chance de participer à cette édition All Stars alors que je n'ai fait que trois jours sur ma première aventure.

Que ressentez-vous lorsque Pascal remporte finalement cette épreuve ?

Il sait que je vais partir et ça l'attriste, il s'effondre... Je lui dis de finir son épreuve ! Si ça avait été moi, je n'aurais pas fini l'épreuve et j'aurais attendu qu'il gagne. Mais je pars sans regret.

Raphaële a regretté le fait que vous ayiez voté contre elle alors que vous lui aviez promis que vous ne le feriez pas...

Ah... C'est le jeu ! Je ne sais même plus de quoi elle parle.

Vous avez quant à vous confié être prêt à laisser Yassin gagner si vous deviez l'affronter sur les poteaux...

L'amitié, ça compte plus qu'un jeu, c'est sûr et certain. J'aurais fait ça avec le coeur car je pense plus à Yassin qu'au jeu !

Je n'ai plus rien à prouver

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp : la faim, le manque d'hygiène ou le manque des proches ?

Aucun des trois car j'ai adoré. Je m'y attendais et c'est aussi pour ça que j'ai fait Koh-Lanta. C'était un plaisir, j'étais dans mon élément !

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 8 kilos et j'en ai repris 18 depuis ma sortie. J'étais à 70 kilos, je suis descendu à 62 et là je suis à 80 !

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

J'ai un peu de boutons sur le visage à cause du sucre. En rentrant au Luxembourg, j'ai fait de bons restaurants un peu gastronomiques. Puis j'ai repris mon sport, ma vie...

Avez-vous gardé contact avec Pascal et Yassin ?

Bien sûr ! Je les revois toujours. Je revois aussi un peu Cédric et Tiffany mais celui avec qui je suis vraiment vraiment lié d'amitié, ça reste Yassin.

Que retenez-vous de cette aventure ?

Si je retiens un truc, c'est que même ceux qui ont fait trois jours en mocassins ont le droit à une seconde chance ! J'ai prouvé que j'avais ma place. J'ai fait le feu, j'ai gagné la première épreuve individuelle, j'ai été ambassadeur... Je n'ai plus rien à prouver.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Purepeople.com.