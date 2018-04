EXCLU – Raphaële (Koh-Lanta) trahie : "Dylan n'a pas tenu sa promesse !"

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), Raphaële a perdu son duel contre Clémentine sur l'île de l'Exil et a ainsi définitivement quitté l'aventure. Pour Purepeople.com, la jolie brune revient sur son parcours.

Vous êtes éliminée après plusieurs victoires, comment le vivez-vous ?

Je suis très partagée à ce moment-là parce qu'effectivement la défaite sur cette épreuve est cuisante. J'ai fait tout ce parcours, je me suis accrochée et je trébuche juste avant d'arriver au dernier duel. Donc c'est dur à encaisser quand même. Mais au moment où Denis Brogniart annonce que c'est Clémentine qui gagne, j'ai une partie de moi qui est déjà retournée en France et qui ne rêve que d'une chose : serrer ma fille et mon futur mari dans mes bras. Ça vient adoucir la défaite. Et quelque part je savais que je sortirais vainqueur de cette aventure, je suis fière de mon parcours.

Vous attendiez-vous à sortir face à Clémentine ?

Je perds face à une aventurière de très haut niveau, donc je perds un peu avec les honneurs. Je suis limite fière d'avoir perdu contre Clémentine. Je suis déjà très contente d'avoir pu me battre contre elle. En tout début d'aventure, je suis arrivée dans le groupe avec Alban et Clémentine et j'avais dit : "Je ne sais pas si je préfère avoir Clémentine avec moi ou contre moi." En fait, là je peux confirmer que je préfère l'avoir avec moi (rires). M'être mesurée à cette aventurière hors pair me rend très fière.

En voulez-vous aux Jaunes d'avoir voté contre vous ?

Je ne leur en veux pas d'avoir voté contre moi. Dans la logique des choses, c'était un peu normal que je sorte étant donné qu'on ne pouvait pas voter contre un homme, il y en avait peu par rapport aux Rouges, et les deux autres femmes, Clémentine et Candice, étaient plus fortes que moi, ce sont des machines de guerre. Depuis le début, on n'éliminait que des filles, c'était une stratégie d'équipe.

Avez-vous été surprise de ce vote ?

Pas surprise de partir mais surprise de voir que le vote était unanime. Clémentine, Olivier et Candice m'avaient dit qu'ils allaient voter contre moi. Je savais que ça allait se jouer entre Cédric et moi. Par contre, je leur en veux d'avoir voté contre moi à l'unanimité. Dylan m'avait dit qu'il ne voterait pas contre moi, je lui en veux d'avoir failli à sa parole. Pareil pour Cédric qui m'avait fait la même promesse.

J'ai perdu sept kilos

Pensez-vous que vous seriez allée loin ?

Juste après mon départ, il y a eu une épreuve d'équilibre, mon point fort. Je pense que l'immunité n'aurait pas été perdue et on se serait retrouvés avec une première victoire peut-être, ça nous aurait soudés. Je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin.

Que pensez-vous de l'affaire du faux collier fabriqué par Javier pour piéger Nathalie ?

Je suis partagée... Si on s'en tient juste au fait que Javier ait fait un faux collier, j'ai envie de dire que c'est un grand enfant. C'est un joueur avant tout ! Ça me fait sourire, c'est un stratège, il aime jouer. Ça ne me paraît pas étonnant, surtout sur un combat des héros. Par contre, j'estime énormément Nathalie et vis-à-vis d'elle, je trouve ça limite méchant. À sa place, je l'aurais vécu comme une trahison. C'est un petit peu dommage.

Comment s'est déroulé votre retour à la réalité ?

En fait je devais prendre plusieurs trains pour rentrer et sur le quai de la gare, alors que je m'apprêtais à prendre un autre train, mon futur mari m'a fait la surprise d'amener mon père et ma fille ! Ça a été un moment de retrouvailles formidable. Ma fille s'est jetée sur moi alors que j'étais de dos. J'ai entendu le son de sa voix et j'ai compris... J'avais l'impression d'être dans un rêve. Mon compagnon Swan, qui me connaît très bien, avait une boîte de macarons à la main.

Une partie de moi est restée là-bas. J'ai été seule pendant onze jours sur l'île, de retour à la maison, j'ai eu plus envie de dormir par terre, j'ai eu du mal avec l'oreiller... Mon futur mari m'a parlé de faire un voyage sur une île déserte, j'ai fondu en larmes car ça a fait remonter mes onze jours avec la douleur psychologique, l'éloignement, la dureté de l'aventure... C'est ça, le retour à la réalité.

Avez-vous perdu du poids ?

J'ai perdu 7 kilos. Sur ma première aventure, j'avais aussi perdu 7 kilos, j'en avais repris 14. Je n'étais pas préparée mais là, du coup, j'avais fait attention avant de partir : j'avais supprimé tout ce qui était féculent de mon alimentation pour habituer mon corps à manger peu calorique. Par contre sur le trajet qui nous a amenés là-bas, j'avais pris de quoi grignoter et j'ai dû prendre 4 kilos cette semaine-là. J'en ai perdu un peu plus que ce que j'avais pris ! J'ai perdu 7 kilos et j'en ai repris 3 ou 4 depuis.

