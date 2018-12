EXCLU – Dylan (Les Princes 6) ultramusclé : "Je suis un régime très strict"

En mars 2018, les téléspectateurs ont retrouvé Dylan dans Koh-Lanta All Stars. Une aventure au cours de laquelle le beau blond de 23 ans a perdu de nombreux kilos. Il s'est délesté de pas moins de 8 kilos et a donc souhaité reprendre du poids une fois de retour en France. Une tâche qui n'a pas été simple pour le candidat des Princes de l'amour 6 (W9).

"En un mois, j'ai pris 18 kilos, je suis sorti de Koh-Lanta avec 62 kilos. Je suis un régime très strict qui est fourni par mon coach. C'est beaucoup de brocolis et de poulet, c'est en kilos. C'est six repas par jour. J'ai une alimentation très stricte depuis des années et c'est quelque chose qui est difficile à certains moments. Parfois, les gens pensent qu'on est de mauvaise humeur mais en fait, c'est juste parce qu'on a faim", a confié Dylan à Purepeople.

Ses efforts ont payé puisque le jeune homme a vu sa masse musculaire se développer ces dernières semaines. Une nouvelle silhouette que Dylan n'hésite pas à dévoiler sur Instagram.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.