EXCLU : Hapsatou Sy (DALS 8) "prête à porter des tenues sexy, mais..."

À l'occasion de la conférence de presse de Danse avec les stars 8 (TF1) le 8 septembre dernier, Purepeople a rencontré Hapsatou Sy afin d'évoquer cette folle aventure qui l'attend. La compagne de Vincent Cerutti a ainsi admis qu'elle avait une "organisation militaire" entre son travail de chroniqueuse dans Les Terriens du dimanche (C8), son entreprise Ethnicia et sa vie de jeune maman. Mais elle a vite précisé que sa priorité était sa fille Abbie (1 an).

Concernant ses premières répétitions, la partenaire de Jordan Mouillerac a admis que c'était épuisant : "Je le sens, mon corps n'est plus le même. À 36 ans, on ne danse pas comme à 24 ans. Encore plus quand on sort d'une maternité." Et de préciser que c'était "chaud" : "C'est corps-à-corps. Il met ses mains partout. (...) C'est chaud quand même."

Hapsatou Sy s'attend aussi à porter des tenues sexy. Mais elle a admis ses limites : "Je suis prête à porter des tenues sexy mais pas vulgaires." Découvrez la raison dans notre player !

