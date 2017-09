EXCLU - Vincent Cerutti agacé par les rumeurs : Sa mise au point !

Difficile d'être une personnalité publique ! Très souvent, elles se retrouvent au coeur de rumeurs plus ou moins sympathiques. Vincent Cerutti et Hapsatou Sy (36 ans) peuvent en témoigner puisque le 13 septembre dernier, le site Closer annonçait que la police était intervenue à leur domicile à la suite d'une violente dispute, mais qu'elle serait vite repartie après avoir constaté que ni l'un ni l'autre n'avait été victime de coups. Un ragot qui a touché et agacé les tourtereaux.

Pour preuve, à l'occasion de la conférence de presse de Danse avec les stars 8, qui se tenait le 28 septembre dernier dans les locaux de TF1, le papa d'Abbie (1 an) a confié à Purepeople que les rumeurs au sujet de son couple étaient "insupportables". Aussi a-t-il demandé aux médias d'arrêter de sans cesse les traquer, ainsi que leur petite fille.

Le message est passé !

Ce n'est pas la première fois qu'il réagit sur le sujet. "On contacte la police pour un tapage nocturne dans l'immeuble et ça se transforme en un mensonge pareil ? C'est à vomir ! Honte à vous", écrivait-il sur Twitter en réponse à Closer. "Vous n'arriverez pas à nous détruire. Nous sommes fous amoureux de nous trois, surtout en vue de cette belle aventure qui nous attend", avait de son côté commenté sa compagne.

Reste que le magazine Closer a persisté et maintenu "l'intégralité de ses informations sur l'intervention de la police à 23h27 hier soir, Paris 8ème, sur un 'différend conjugal opposant deux personnalités du monde des médias' ainsi que l'indique le rapport de Police Secours que Closer a pu consulter".

