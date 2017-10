EXCLU – Hapsatou Sy face aux rumeurs : "On sait qui on est"

Être une personnalité publique implique souvent d'être au centre de nombreuses rumeurs. Des rumeurs parfois difficiles à vivre. Mais certains, comme Hapsatou Sy, ont fini par se faire une raison. Aussi, la belle ne redoute-t-elle pas son retour sous le feu des projecteurs dans Les Terriens du dimanche (C8) et Danse avec les stars 8 (TF1) comme elle l'a confié en exclusivité à Purepeople.

"Je n'ai pas peur, la vie est faite comme ça (...). Les gens aiment créer des histoires. On vit avec. On sait qui on est, on sait ce que l'on vit et le bonheur que l'on partage depuis peur. Nous sommes des gens comme tout le monde, avec des hauts et des bas", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "La seule chose que je redoute, c'est que cette exposition affecte mon enfant. Quand je me balade dans la rue et que des gens essaient de snaper ton enfant, ce n'est jamais agréable. Ma fille n'a pas choisi d'être à la télévision. D'ailleurs, je ne l'ai jamais montrée." La partenaire de Jordan Mouillerac et son compagnon Vincent Cerutti font donc tout pour protéger leur petite Abbie (1 an).

Pour rappel, le site Closer annonçait le mois dernier que la police était intervenue à leur domicile à la suite d'une violente dispute, mais qu'elle serait vite repartie après avoir constaté que ni l'un ni l'autre n'avait été victime de coups. Un ragot qui avait touché et fortement agacé les tourtereaux.

