EXCLU : Iris Mittenaere hospitalisée et immobilisée après une violente chute

Voilà une nouvelle qui devrait peiner, voire inquiéter, de nombreux fans de Danse avec les stars et admirateurs d'Iris Mittenaere.

Selon nos informations, la sublime ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 s'est grièvement blessée lors des répétitions de la 9e saison de DALS, à quelques jours seulement de la demi-finale du programme désormais animé par Camille Combal et Karine Ferri. C'est tandis qu'elle répétait un porté avec son partenaire Anthony Colette dans un studio de danse de Malakoff mardi matin que celle qui a publié son autobiographie Toujours y croire il y a quelques jours a fait une impressionnante chute de 2 mètres sur le coccyx.

Immédiatement prise en charge par les médecins et les pompiers, la belle Iris, immobilisée, a été aussitôt dirigée vers l'hôpital le plus proche. Elle n'a pu rejoindre son appartement qu'en fin d'après-midi, ce même mardi, avec la consigne formelle de ne plus bouger durant plusieurs jours.

Face à cette très triste nouvelle, la production de Danse avec les stars devrait communiquer vendredi 23 novembre sur la suite des événements, que ce soit sur l'état de santé d'Iris mais aussi, dans une moindre mesure, sur la poursuite de son aventure dans le concours. En effet, le forfait qui a été accordé à Pamela Anderson et Terence Telle les semaines passées peut difficilement s'appliquer à une demi-finale de concours.

Dans ce contexte, Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette sont "désespérés" par cet accident et ses conséquences.

