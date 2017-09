Iris Mittenaere : Miss Univers est une bombe en lingerie mais frôle l'accident

Depuis qu'elle a décroché le titre de Miss Univers, Iris Mittenaere est très sollicitée et elle prête volontiers son image à diverses campagnes. La Française a ainsi été recrutée par la marque de lingerie Yamamay et elle a partagé sur Instagram les coulisses de son shooting.

La magnifique Miss de 24 ans, installée à New York depuis son sacre, a pris part à un shooting sur un rooftop de la Grosse Pomme, dévoilant son corps extraordinaire en sous-vêtements. Iris Mittenaere qui, on l'imagine, s'entretient sans doute constamment pour maintenir sa silhouette de rêve, est une véritable bombe... qui a de l'humour. En effet, alors qu'elle posait pour l'objectif de Fadil Berisha, elle devait effectuer un petit saut en l'air et elle a bien failli se casser la figure ! "La vérité sur mon shooting ! (oui oui je suis presque tombée)", s'est-elle amusée sur Instagram. Heureusement, plus de peur que de mal pour la supposée chérie de Kev Adams...