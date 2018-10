EXCLU - Jean-Pascal Lacoste et Delphine, bientôt un bébé ? Ils se confient !

Depuis plus de deux ans, Jean-Pascal Lacoste file le parfait amour avec Delphine Tellier. À 40 ans et 26 ans respectivement, les tourtereaux ne se quittent pas d'une semelle au point de se lancer dans la télé ensemble. En effet, ce vendredi 12 octobre 2018, le couple mais aussi les enfants de Jean-Pascal, nés d'une précédente union, apparaîtront dans la nouvelle émission de 6ter, Vous avez un colis. À quatre, ils forment ainsi un véritable cocon familial rempli d'amour.

Jean-Pascal et Delphine ont accepté de répondre aux indiscrétions de Purepeople.com. Ils se confient sur leur projet d'avenir qui n'exclut pas l'idée de voir arriver un bébé pointer le bout de son nez, comme l'indique la petite soeur de Sylvie Tellier : "On y pense, on y réfléchit, moi j'aime faire les choses bien et je pense que d'abord il faut un joli mariage. Ensuite, ça se fera naturellement mais on en parle. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, c'est normal que ce sujet apparaisse dans notre couple au fur et à mesure."

Delphine préfère faire les choses dans l'ordre – soit le mariage d'abord, "comme la tradition française le veut" – mais pour l'heure, elle "attend encore (sa) demande", plaisante-t-elle avant d'ajouter plus sérieusement : "Comme j'ai dit, on laisse les choses se faire toutes seules. On est d'accord pour vivre chaque moment présent à fond, donc on les vit et puis on verra ce que le temps décidera pour nous."

Par ailleurs, la compagne de Jean-Pascal n'hésite pas à nous faire part des petits défauts de son chéri comme sa folie dépensière ou encore son côté râleur au quotidien. De légères imperfections facilement balayées par sa générosité : "On passe tout le temps en premier, il veut tout le temps s'assurer que ce soit moi et les petits qui allons bien avant lui."

