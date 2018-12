EXCLU - Jeff Panacloc : Pour le premier Noël de sa petite Rose, il a tout prévu

Actuellement en tournée avec des dates de spectacle prévues jusqu'au printemps prochain, il n'est pas évident de concilier vie de famille et vie sur les routes : "J'ai la chance de travailler avec ma femme, donc on se voit aussi au travail, c'est cool. Elle m'aide beaucoup, notamment sur tous les nouveaux projets, et j'essaie de garder du temps au maximum pour passer du temps chez moi, ne serait-ce que pour me reposer et voir les autres."

Retrouvez Jeff Panacloc dans L'Étrange Noël de Jeff Panaloc sur TF1, le samedi 8 décembre 2018 à 21h.