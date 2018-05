Jeff Panacloc : Rare sortie avec sa femme Charlotte à Roland-Garros

Les jours se suivent et se ressemblent aux Internationaux de France de tennis... Mercredi 30 mai 2018, les premiers rangs des tribunes de Roland-Garros étaient encore une fois occupés par des personnalités et, en dépit de son chapeau sur la tête et de ses lunettes de soleil, on a pu reconnaître Jeff Panacloc.

L'artiste de 31 ans était accompagné, chose rare tant il évite autant que possible les mondanités et les événements médiatiques, de sa femme Charlotte de Hugo. Le couple, qui s'est marié civilement en mai 2016 à Paris, puis lors d'une seconde cérémonie qui s'est tenue l'an dernier dans le Sud de la France, a sans doute passé un très bon à regarder s'affronter sur terre battue les meilleurs joueurs de la planète. D'ailleurs, l'affiche faisait la part belle aux Français puisqu'il fallait compter sur Lucas Pouille (dont le match a été suspendu), Gaël Monfils (victorieux), Gilles Simon (victorieux) ou encore Benoît Paire – dont la nouvelle coupe est étonnante – (éliminé)...

Jeff Panacloc, de son vrai nom Damien Colcanap, et son épouse avaient sans doute confié leur petite Rose née en février dernier, à une nounou pour pouvoir prendre un peu de bon temps à deux, loin des couches et des biberons. D'autant plus que l'humoriste est aussi occupé par sa tournée dans toute la France avec son spectacle intitulé Jeff Panacloc contre-attaque.

