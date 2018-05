Benoît Paire, les "cheveux démolis" : "J'essaie de m'en sortir"

Pour Benoît Paire, c'est avant tout un "changement de personne" ; pour le public, c'est, au premier coup d'oeil, un net changement de tête : pour sa participation aux Internationaux de France de Roland-Garros 2018, le tennisman de 29 ans est passé au blond. Ou presque. "J'avais envie de changer de tête, de passer autre chose, a-t-il expliqué en marge de son entrée en lice victorieuse contre l'Espagnol Roberto Carbellas Baena, lundi 28 mai. La coiffure, ça fait partie du style. C'est un petit peu compliqué à gérer quand je joue car je suis passé de blanc il y a trois jours à jaune puis gris."

Ce qui est un petit peu compliqué à gérer, en fait, ce sont les séquelles laissées par ce vent de renouveau qui a soufflé et a fait de son crâne une terre brûlée : "Je vais surtout voir la coiffeuse en ce moment pour qu'elle m'arrange tout ça. J'essaie de m'en sortir. Mes cheveux sont démolis, complètement brûlés, j'ai le crâne en feu, mais j'assume, c'est un choix. Je ne sais pas si vous voyez, dit-il en retirant sa casquette, c'est Son Goku [personnage phare du manga culte Dragon Ball, NDLR]. C'est terrible, mais voilà, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de bien jouer au tennis." S'il a acquis par la même occasion le pouvoir de se transformer en Super Saiyan, cela pourrait lui servir pour surpasser ses adversaires des prochains tours, à commencer par le redoutable Japonais Kei Nishikori, 21e joueur mondial qui se dresse sur sa route dès mercredi.

Avant le début de la compétition sur la terre battue de la porte d'Auteuil, Benoît Paire, 51e au classement ATP, avait crânement – c'est le cas de le dire – commenté ses expérimentations capillaires auprès d'Eurosport, en marge de ses séances d'entraînement. "Envie de changement, envie d'avoir une autre tête. Je vais raser encore un petit peu parce que là, c'est encore trop noir par rapport au blond. J'avais envie de changer, je n'avais jamais fait de couleur, c'est l'occasion. C'est un changement de personne. On peut croire que c'est un peu de folie mais pas du tout. J'arrive avec beaucoup plus de maturité sur ce tournoi", déclarait-il alors. Depuis, on l'a beaucoup vu porter la casquette.

Du côté de la barbe, qu'il porte longue et drue, rien à signaler : elle est toujours bien là et bien brune. Mais elle n'est peut-être pas à l'abri.