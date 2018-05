Benoît Paire : Craquage capillaire pour mettre fin aux soucis

Interrogé par Eurosport pendant l'entraînement, le sportif de 29 ans s'est expliqué sur cette nouvelle coloration. "Envie de changement, envie d'avoir une autre tête. Je vais raser encore un petit peu parce que là, c'est encore trop noir par rapport au blond. J'avais envie de changer, je n'avais jamais fait de couleur, c'est l'occasion", a-t-il expliqué, posé, lors de sa première interview peroxydée. "Le Français a opté pour une nouvelle coupe de cheveux pour repartir à zéro et mettre ses soucis derrière lui", écrit Eurosport. Mais Benoît parle plutôt d'un nouvel état d'esprit. Connu pour son caractère impulsif et ses coups de sang, le joueur de tennis dit avoir mentalement progressé, son 29e anniversaire célébré le 8 mai dernier ayant été un déclic. "C'est un changement de personne. On peut croire que c'est un peu de folie mais pas du tout. J'arrive avec beaucoup plus de maturité sur ce tournoi", a-t-il assuré. Un temps gêné par des douleurs au dos, Benoît Paire dit avoir beaucoup moins mal aujourd'hui.

Le joueur pourra compter sur le soutien de sa famille pour ce nouveau tournoi, et peut-être de sa compagne Shy'm qui était présente l'année passée pour vivre sa défaite sans appel face à un certain Rafael Nadal.