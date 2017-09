EXCLU - Julie (Secret Story 11) : Rupture avec Charles, chirurgie... Elle dit tout

À la suite de son élimination de Secret Story 11 (NT1) jeudi 21 septembre 2017, Julie a accordé une interview à Purepeople.com. L'occasion pour la jeune femme d'admettre qu'elle s'attendait à sortir. L'ancienne habitante de la Maison des Secrets est également revenue sur sa rupture avec Charles.

Pour rappel, ce dernier lui a laissé un message quand elle était encore dans la Maison afin de lui annoncer qu'il préférait mettre fin à leur histoire. Une décision qui est loin d'avoir affectée Julie : "Je m'y attendais totalement parce que je n'avais pas d'espérance. On ne s'était rien promis. Tout s'est fait spontanément (...). Je ne lui en veux pas du tout, je ne retiens que du positif et on se reverra." Et d'ajouter que selon elle, l'ancien garde du corps de Leonardo DiCaprio n'a pas joué avec ses sentiments comme certains le pensaient : "Je sais ce qu'il vaut et qu'il y a des regards qui ne trompent pas."

Pour finir, Julie a évoqué le rapprochement de Barbara avec plusieurs garçons de la Maison, sa relation parfois tendue avec Bryan et son rapport à la chirurgie esthétique.

