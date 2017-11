EXCLU – Leila Ben Khalifa en couple ? "Je suis heureuse"

Leila Ben Khalifa préfère garder sa vie privée... privée !

Au cours d'un Facebook live pour Purepeople, la chroniqueuse du Debrief de Secret Story 11 (NT1) a été interrogée sur sa vie amoureuse. Et elle a préféré ne pas lever totalement le voile sur le sujet. "Pour l'instant, je suis heureuse", a-t-elle confié. Son acolyte Christophe Beaugrand, également invité, a alors admis qu'il avait des informations, mais qu'il ne pouvait rien dire.

Et la belle brune de poursuivre : "Les gens pensent que l'on devrait étaler toute notre vie sur les réseaux sociaux. Moi qui ai déjà vécu ça un peu, j'ai peur de montrer ma vie privée maintenant. Il faut garder son jardin secret car j'ai souffert des gens qui ont beaucoup commenté ma vie privée."

On imagine que Leila fait référence à sa relation avec Aymeric Bonnery, rencontré lors de son aventure dans Secret Story 8. Leur histoire d'amour était née devant les caméras, leurs moindres faits et gestes avaient donc été scrutés à la loupe pendant et après leur sortie de la Maison des Secrets. Depuis leur rupture, la jeune femme est restée très discrète à propos de sa vie amoureuse.

