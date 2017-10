EXCLU – Liam Payne : Son fils Bear, Cheryl Cole, son single... il dit tout !

Alors qu'il a lancé sa carrière solo il y a quelques mois et que son premier single, Strip That Down, marche fort dans les charts, le chanteur Liam Payne s'est confié en exclusivité à Purepeople.com. Le jeune homme s'est plié au jeu de l'interview Quand tu tapes...

Liam Payne, ex-membre du groupe au succès phénoménal One Direction, a accepté de répondre, du tac-au-tac, aux questions des internautes sur les moteurs de recherches. Les curieux et les fans de l'artiste de 24 ans, qui va sortir son premier disque, vont pouvoir en savoir plus.

Est-il encore en contact avec ses anciens partenaires de One Direction ? À qui s'adresse Strip That Down ? Comment vit-il sa toute récente paternité ? Comment se porte sa relation amoureuse avec Cheryl Cole ? Il dit tout !

Thomas Montet

Découvrez dès à présent les réponses de Liam Payne dans notre player vidéo !