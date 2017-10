Cheryl Cole : "Fière" du succès de son chéri Liam Payne...

Cheryl Cole est peut-être assez discrète sur sa relation amoureuse avec Liam Payne, l'ex-membre du groupe One Direction, mais cela ne l'empêche pas de faire savoir qu'elle est fière de lui. Alors que le single de l'artiste, Strip That Down, cartonne un peu partout, elle l'a félicité sur Instagram.

Dans sa story, Cheryl Cole a partagé un article de presse relatant le succès du titre Strip That Down dans les charts (5 millions de copies vendues dans le monde, en digital), le morceau se payant même le luxe d'être le premier single solo le mieux vendu de tous les anciens membres de One Direction. La chanteuse de 34 ans s'est dite "fière" de ce succès "dingue". Quelques mots simples mais touchants...

Cheryl Cole et Liam ont confirmé leur histoire de coeur en février 2016. Le couple a depuis accueilli un petit garçon prénommé Bear, né en mars dernier.