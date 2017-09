EXCLU – Liam Payne : Son fils Bear, les One Direction, son album, il dit tout !

Alors qu'il s'apprête à sortir son premier disque solo, Liam Payne, ex-membre du groupe anglais One Direction, a répondu aux questions de Purepeople.com. Le jeune et sympathique chanteur de 24 ans, qui a publié un single intitulé Strip That Down, évoque notamment ce grand saut dans le vide...

Liam Payne, a l'instar de ses anciens accolytes s'est donc lui aussi lancé dans une carrière solo. Le chanteur confesse avoir pris le temps de travailler sur son premier disque et ce même s'il s'apprêtait à devenir papa pour la première fois. Le compagnon de Cheryl Cole a multiplié les collaborations pour livrer un disque qu'il espère forcément réussi. Si l'album n'a pas encore de date de sortie officielle, l'impatience des fans se fait sentir puisque le premier single s'est retrouvé en 2e place au classement Billboard Pop Song.

De la naissance de son fils à son rapport avec ses anciens collègues, découvrez ses confidences !

Tout reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.

Thomas Montet