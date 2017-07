EXCLU – Lola Marois, "voleuse de mari" : "J'ai été jugée et j'en ai souffert"

Le 6 juillet prochain Lola Marois, trop souvent qualifiée de "femme de Jean-Marie Bigard", dévoilera son quotidien dans l'émission Confessions intimes. Son histoire d'amour avec l'humoriste, son rôle de maman et sa passion pour la comédie et le théâtre... la femme de 34 ans y fera de nombreuses confidences. À cette occasion, elle a accepté de revenir avec nous sur sa rencontre avec Jean-Marie Bigard et les préjugés dont elle a été la victime.

Pourquoi avoir participé à cet épisode de Confessions intimes ?

"On m'avait déjà proposé de participer à l'émission mais j'avais refusé parce que je trouvais le projet un peu trop intimiste. Je ne voulais plus trop parler de moi. Je trouvais que je l'avais assez fait. Puis j'ai changé d'avis après avoir vu le reportage sur Jean-Marc Généreux [et sa fille atteinte du syndrome de Rett, ndlr]. Je me suis dit que j'avais peut-être des choses à dire, à transmettre et que, peut-être, les gens apprendraient à mieux me connaître."

Dans ce reportage, vous évoquez votre rencontre avec Jean-Marie Bigard et le fait d'avoir souffert de l'image de "voleuse de mari".

"J'avais 24 ans lorsque je l'ai rencontré. Il était marié mais séparé de coeur comme je l'ai expliqué. Je me suis sentie à la mauvaise place. Tomber amoureuse d'un homme marié et âgé de vingt-huit ans de plus que soi n'est pas une situation très simple. Ça a même été compliqué avec mes parents, mes proches. Je me suis même demandé si ma propre famille pensait que j'étais avec lui pour de mauvaises raisons. Lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un de connu et de plus âgé, les gens se posent des questions. J'ai été jugée et j'en ai souffert."

Avez-vous été victime d'autres préjugés ?

"À cette époque, j'avais un style un peu sexy et tout cela n'a pas aidé à me construire une belle image alors que je voulais être une comédienne. Je faisais du théâtre classique, j'ai passé un bac option théâtre que j'aie eu avec mention, le théâtre classique et le cinéma d'auteur est ce qu'il y a de plus important pour moi. Me mettre avec Jean-Marie qui est extrêmement populaire et d'un style différent du mien... Les gens vous associent à votre style et à la personne avec qui vous êtes. On a du mal à se dire qu'une jeune fille blonde, un peu scandaleuse, avec un style sexy, peut jouer du Shakespeare, faire de la commedia dell'arte et des pièces payées au chapeau dans des théâtres de vingt places. On a du mal à marier ces deux images."

Tout ça relève à présent du passé. Entre les rôles obtenus au cinéma comme dans Vive la crise, film pour lequel elle a reçu le prix de Révélation féminine au festival des Hérault du Cinema au Cap d'Agde, ou sa prestation dans Plus belle la vie (France 2), la maman de Bella et Jules n'est heureusement plus considérée comme la "femme de" Jean-Marie Bigard. Et c'est tant mieux !

Retrouvez son quotidien de mère et comédienne dans Confessions intimes, le 6 juillet en prime sur NT1.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans le mention Purepeople.com.