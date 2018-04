EXCLU – Lorie Pester : Demain nous appartient, l'argent, la scène, elle se livre

Que de chemin parcouru pour la sympathique Lorie Pester ! La jeune femme, qui aurait pu totalement tomber aux oubliettes comme de nombreux autres artistes avant elle ayant eu un public composé majoritairement d'enfants, s'en sort finalement honorablement. Elle a sorti un huitième album studio intitulé Les Choses de la vie, qu'elle va d'ailleurs défendre – pour la première fois de sa carrière – sur la scène de l'Olympia le 31 mai 2018. Parallèlement, on la retrouve aussi dans Demain nous appartient. Une double casquette, chanteuse et comédienne, qu'elle conseille à ceux qui se lancent dans le show-business...

Interrogée par Purepeople.com, Lorie Pester a fait part de sa joie à la suite de l'accueil fait à son dernier disque, après quelques années de pause dans l'industrie musicale. "C'est l'album dans lequel je me suis le plus livrée. C'est, je crois, le plus intime que j'ai pu faire. Les fans étaient ravis, ils adorent cet album. (...) Les gens à qui je l'ai fait écouter, qui me sont proches, m'ont dit : 'C'est exactement toi.'", dit-elle. Cet album, elle va le défendre sur la scène de l'Olympia et elle ne manquera pas non plus de chanter ses tubes, réarrangés, comme Je serai, La Positive attitude ou Sur un air latino. Ce sera sa première fois dans cette salle mythique ! "À chaque fois, je demandais à mon producteur de faire l'Olympia et, à chaque fois, c'était pas possible. C'est un rêve qui va se réaliser", clame-t-elle.

Après presque deux décennies dans le monde de la musique, Lorie Pester a pu se rendre compte de la difficulté de garder son public et elle a, comme d'autres artistes, vu ses ventes d'albums baisser au fur et à mesure. Heureusement, même si elle peut continuer à vivre de sa passion, elle a une autre corde à son arc puisqu'elle est comédienne. On a pu la voir dans les téléfilms De feu et de glace (6,3 millions de téléspectateurs) ou Un mari de trop (7,4 millions de téléspectateurs) mais aussi au cinéma dans Les Portes du soleil. Elle sait l'importance qu'il y a à ne pas compter uniquement sur la musique pour vivre. "C'est vrai que pour les artistes qui débutent, je dirais que ça risque d'être un peu compliqué pour en vivre tout de suite. Je leur conseille de faire d'autres choses à côté", dit-elle.

Depuis presque un an maintenant, Lorie Pester joue également dans la série de TF1, Demain nous appartient. Un programme dans lequel elle prend beaucoup de plaisir mais qui nécessite tout de même de la rigueur. "Samy Gharbi et moi, comme on est flics, on a les textes les plus compliqués. Quand on est au commissariat et qu'il faut dire toutes les informations des épisodes précédents, avec des termes parfois un peu spécifiques, le jargon de la police, c'est un peu plus compliqué à intégrer", dit-elle. Il faut dire qu'elle apprend 30 pages de texte par jour ! Un défi qu'elle relève toutefois haut la main.

Thomas Montet

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.