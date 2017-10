Lorie Pester, retour à la musique : Sublime et sûre d'elle dans La Vie est belle

À 35 ans, Lorie Pester est portée par une belle vague. L'actrice est l'une des stars de la série de TF1 Demain nous appartient et la chanteuse s'apprête à faire son grand retour. Cinq ans après Danse, un album de reprises au doux parfum latino anti-morosité, la jeune femme s'apprête à sortir son premier album de chansons originales en six ans.

Le 17 novembre, Lorie Pester publiera Les Choses de la vie, dont le premier extrait, intitulé La Vie est belle, a été dévoilé le 1er septembre. Le clip vient de tomber et suit l'artiste dans sa préparation avant de monter sur scène. Il nous montre une Lorie sûre d'elle, belle comme un coeur, qui avance d'un pas assuré et confiant avant de monter sur scène. Ce nouvel album, déjà le 7e de sa carrière, est un tournant. Plus acoustique et plus mature, il reflète l'état d'esprit "d'une jeune femme de 35 ans sur qui la vie a laissé des traces".

Lorie Pester s'est entourée d'une équipe solide pour ce nouveau projet : les chansons sont signées Grégoire, Kerredine (Zaz...), Siméo (Jenifer...), dans un album réalisé par Frédéric Lo (Stephan Eicher, Alex Beaupain, Alain Chamfort...) et mixé par François Delabrière (Vianney, Coeur de pirate...). L'artiste promet des chansons empreintes de "cette mélancolie douce qui renvoie au cinéma de Claude Sautet".